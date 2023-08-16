Правоохранители проверили работу одного из автосервисов Коврова и выявили ряд нарушений.

Правоохранители проверили работу одного из автосервисов Коврова и выявили ряд нарушений. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Было установлено, что индивидуальный предприниматель использует сеть газопотребления для отопления и горячего водоснабжения помещений.«Эксплуатация указанной сети осуществляется в отсутствии лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов», - говорится в сообщении ведомства.Своими действиями бизнесмен создал угрозу возникновения аварийных ситуаций.Суд согласился с доводами прокуратуры и приостановил работу опасного объекта. Сегодня предприниматель устраняет выявленные нарушения.