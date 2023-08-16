Дмитрий Тарасов не может отпустить прошлое. Спортсмен вспомнил болезненное расставание с Ольгой Бузовой.

Дмитрий Тарасов не может отпустить прошлое. Спортсмен вспомнил болезненное расставание с Ольгой Бузовой.С момента развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой прошло без малого семь лет. Тем не менее, тот период жизни до сих пор откликается спортсмену не самыми приятными приятными воспоминаниями.По словам футболиста, после скандального расставания со звездой "Дома-2" под ударом оказалась его репутация. Кроме того, он потерял многих друзей.С тех пор блондинка из участницы популярного телепроекта превратилась в большую артистку, а ее бывший — в образцового супруга модели Анастасии Костенко и отца троих детей. При этом все эти перемены, судя по всему, не помогли супругам забыть друг о друге.Тарасов поговорил со своим близким другом рэпером T-killah о тяжелом периоде после развода, сообщает . Когда с первых полос таблоидов не сходили новости о расставании Бузовой и Тарасова, певец стал на защиту футболиста, чем очень обидел Ольгу. Примечательно, что именно T-killah познакомил футболиста с исполнительницей.Сам T-killah отмечает, что поступил так, как велит ему сердце. При этом рэпер убежден, что в скандале виноваты сами экс-супруги. Артист, по его словам, мог бы сгладить ситуацию и наладить между ними диалог, но делать этого не стал, о чем сожалеет.