На вопросы жителей региона в соцсетях Центра управления регионом ответил первый заместитель губернатора по промышленности, экономике, сельскому хозяйству. В числе наболевших вопросов –

На вопросы жителей региона в соцсетях Центра управления регионом ответил первый заместитель губернатора по промышленности, экономике, сельскому хозяйству. В числе наболевших вопросов – ситуация с бродячими животными в области. Александр Ремига напомнил, что за отлов животных отвечает областная ветинспекция, а конкретно – Центр ветеринарии – он нанимает подрядчиков, которые занимаются зверями. Власти области в этом