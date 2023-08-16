Еще тридцать мужчин из Владимирской области подписали контракты и отправились в учебные...

Еще тридцать мужчин из Владимирской области подписали контракты и отправились в учебные подразделенияЕще тридцать мужчин из Владимирской области подписали контракты с Минобороны и сегодня отправились в учебные подразделения, где будут проходить подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.Торжественные проводы прошли как всегда - на площади перед Домом культуры молодежи во Владимире. С напутственными словами к добровольцам обратились сотрудники Правительства области, военного комиссариата, духовенства, ветераны Минобороны. Они поблагодарили бойцов за принятое решение - служить Родине и пожелали им скорее вернуться здоровыми домой. Пункты отбора на контрактную службу, напомню, работают во Владимире, Коврове и Александрове.Геннадий Сынков, ветеран Министерства Обороны РФ, генерал-лейтенант:- Для них главное восстановить свои знания, свой опыт, который был дан раньше, учесть новые требования, новые условия и освоить науку боевую для себя.