Пока артистка восстанавливается после ДТП, ее продюсер собирает документы для суда.

Пока артистка восстанавливается после ДТП, ее продюсер собирает документы для суда.Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что его подопечная планирует подать в суд на транспортную компанию, которая занималась ее перевозкой. По его данным, уже выявлены некоторые нарушения, которые могли привести к аварии. "Там есть серьезные нарушения, которые выявлены в процессе проверки", – говорит продюсер.Также предстоит выяснить, проходил ли водитель медосвидетельствование перед поездкой, было ли проведено транспортное обслуживание и другие обстоятельства. В итоге Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 12 миллионов рублей. Сергей Пудовкин, как отмечает , это вполне разумная сумма, ведь транспортная компания должна нести наказание за риск жизнями своих клиентов.Напомним, полторы недели назад певица возвращалась с корпоратива, на котором выступала. Она ехала в такси, как вдруг машина налетела на автомобиль, ранее попавший в ДТП. В результате столкновения такси улетело с трассы. Пассажирки – Лада Дэнс и ее приятельница – получили травмы.Артистку на самолете доставили в больницу, и поначалу врачи предполагали, что звезда сломала позвоночник, но обследование, к счастью, этого не подтвердило. У Лады Дэнс диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибы. Медикам даже пришлось наложить несколько швов на лицо.