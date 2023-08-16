Фестиваль камерных и моноспектаклей Театр. Территории единения. в третий раз открылся во...

Фестиваль камерных и моноспектаклей "Театр. Территории единения." в третий раз открылся во Владимире.Его организатор - Владимирская драма, а участники - театральные коллективы из пяти стран. Афиша фестиваля - в сюжете Веры Куликовой.20 спектаклей. Лучшие театральные работы последнего года. Владимирцы смогут посмотреть постановки режиссеров из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Израиля. Два-три спектакля в день. Такая "нагрузка" по силам только настоящим поклонникам сценического искусства. Театр "Лица из Израиля" представят спектакль московского режиссера Ирины Егоровой по пьесе Алёны Чубаровой. "Робинзон и дама без собачки".Хаим Доленгер, член экспертного совета (Израиль):- Мы впервые на таком высоком уровне фестиваля. Спектакль, который мы покажем тоже необычен. Дело в том, что этот спектакль является содружеством двух театров театра "Комедиант" из Москвы и нашего театра "Лица".Азербайджанский театр юного зрителя привез во Владимир "Контрабас". Моноспетакль идет с успехом уже 28 лет. В нем играет известный в Европе артист Шовги Гусейнов, лауреат международных фестивалей.Шовги Гусейнов, заслуженный артист Азербайджана, участник фестиваля:- Я счастлив видеть вас всех. Знакомых, новых знакомых и этот прекрасный город . Мой любимый театр!Осматривать работы будет экспертный совет. В него вошли известные театральные критики, журналисты, режиссеры.Каждый их участников фестиваля получит на память сувенир. Миниатюрную копию памятника с Театральной площади Владимира.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Это скульптурная композиция в миниатюре Счастливцев и Несчастливцев- провинциальные актеры. Это памятник или скульптурная композиция, которая стоит возле театра и сегодня становится символом нашего театра. Единственная в России.Открылся фестиваль "Театр. Территория единения" моноспектаклем владимирского театра драмы "Моя мать -секретарь Ангела смерти". Это творческая работа актрисы Анны Лузгиной о жертвах Холокоста.Завершится международный форум 21 августа тоже спектаклем владимирской драмы "Возле синих звезд". Мужским монологом в исполнении Юрия Круценко.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".