Фитнес-тренеры из Владимира рассказали о необычных тренировках Как разнообразить привычную...

Фитнес-тренеры из Владимира рассказали о необычных тренировкахКак разнообразить привычную зарядку? Попробуйте необычные практики. Например, гвоздестояние и стойку на руках. О "нескучных" тренировках - Александра Лебедикова.- Открой глаза. Энергия должна идти спокойно, целенаправленно.Сотни иголочек, впивающихся в ноги - не пытка из Средневековья, а народная медицина. Практика гвоздестояния зародилась в Индии и Китае. Со временем - распространилась по всему миру. Её главное преимущество- в комплексном воздействии на организм. В процессе занятия изменения происходят на физиологическом, энергетическом, психологическом и духовном уровнях.Дарья Зубкова, мастер гвоздестояния:- На ногах огромное количество - десятки тысяч точек акупунктуры. Каждая из этих точек отвечает за определенный внутренний орган. Когда ты встаешь на гвозди, происходит давление и массаж точек акупунктуры. Получается массаж всех наших внутренних органов.Такой массаж укрепляет иммунитет, запускает восстановительные и оздоравливающие процессы в теле. В долгосрочной перспективе помогает преодолеть даже хронические заболевания - от головной боли до инсульта. У опытных "йогов" меняются и привычки.Дарья Зубкова, мастер гвоздестояния:- У людей меняются, например, вкусовые качества. То есть девушка, у которой я проходила обучение, перестала есть мясо. Не потому что она решила стать вегетарианкой, а просто организм сам начинает отсекать какие-то определенные продукты, которые в принципе не нужны. Происходит еще и самоочищение.Как известно - самая главная победа - это победа над самим собой. Регулярная практика стояния на гвоздях дает человеку и психологические силы: уверенность в себе , преодоление трудностей. Медицина объясняет это особыми химическими процессами в организме.Дарья Зубкова, мастер гвоздестояния:- Когда ты встаешь, у тебя идет движение крови. Движение - это что у нас? Энергия. Когда у тебя поднимается энергия, она "выковыривается" из таких глубин. В течение жизни мы испытываем огромное количество стрессов. Если мы этот стресс в себе в какой-то момент сохранили, не перебороли его, не проработали его, какие-то обиды невысказанные или что-то еще - это все копится у нас внутри. и тут все это начинает подниматься, раскрываться, выходить. То есть на уровне физики выходит. Может со слезами, с криками, с плачем. Некоторые начинают петь наоборот, читать стихи, смеяться. То есть все, что угодно может происходить. Самое главное, чтобы человек в это время все выражал, выпускал из себя.Доски Садху - главные "герои" каждого занятия. Эти "ёжики" отличаются количеством "колючек" и расстоянием между ними. Новичкам лучше начать с тех, где расстоянием между иголками не больше семи миллиметров.Дарья Зубкова, мастер гвоздестояния:- Здесь, когда шаг маленький, например, семь миллиметров, энергия поднимается более плавно, более медленно. Гвоздей, соответственно, больше, меньше получается давление на точки акупунктуры, не так сильно они массируются, соответственно энергия поднимается более плавно, более медленно. Чем больше шаг, тем больше у тебя идет продавливание, тем мощнее идет давление на точки твои и тем сильнее идет уже воздействие.Встать на гвозди может каждый. Но есть и противопоказания.Дарья Зубкова, мастер гвоздестояния:- Это, естественно, онкозаболевания, острые формы аллергии, беременность - особенно первый триместр, если девушка до этого раньше не практиковала, алкогольное опьянение. Если есть предпосылки к каким-то психологическим заболеваниям. Но одно самое главное противопоказание, которое я считаю важным - это внутреннее нежелание идти в эту практику.Пока одни находят опору в ногах, другие балансируют на руках. Эта не менее полезная практика - часть силовой йоги - рассказывает фитнес-тренер Светлана Саутина. Такая тренировка укрепляет сразу несколько групп мышц.Светлана Саутина, фитнес-тренер:- Стойки на руках, они помогают связывать все воедино. Стойки на руках включают хорошо руки, центр нашего тела, мышцы пресса, ягодицы, поясницу и дают нам понимание, что баланс - это динамическая величина. То есть вы не можете встать в стойку на руках и просто в ней стоять. Вам нужно будет постоянно предпринимать усилия для того, чтобы это равновесие удержать.У каждой стойки свое название - павлин, журавль, светлячок, мудрец. Уровень сложности - разный. На первый взгляд может показаться, что главное здесь - научиться держать равновесие. Однако начать подготовку следует с отжиманий и планок. Они "подготовят" тело. Важно и правильно падать.Светлана Саутина, фитнес-тренер:- Самое главное - не бояться упасть, и готовить свои кисти рук. Они у нас все врем напряженные, все время в контакте, и мы все время движение наше стараемся проконтролировать. Самое главное здесь - не запрыгивать. Когда вы запрыгиваете - вам свою инерцию придется еще и тормозить. То есть здесь шансы упасть увеличиваются в разы.Пробовать, пробовать, и еще раз пробовать - девиз каждого, кто хочет научиться чему-то новому. Главное - не сдаваться и пытаться каждый день ставить собственные рекорды.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"