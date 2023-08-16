Когда улицы поселка Головино Владимирской области расчистят от мусора и отходов? В поселке...

Когда улицы поселка Головино Владимирской области расчистят от мусора и отходов?В поселке Головино Судогодского района - мусорный коллапсВ поселке Головино Судогодского района - мусорный коллапс. На улицах растут горы крупногабаритных отходов. Жители винят местного главу в организации несанкционированной свалки. Кто сможет навести чистоту? Расскажет Александр Сыпченко .Еще недавно горы мусора на этой свалке в поселке Головино были в два, а то и в три раза выше. Вместе с строительными отходами, ветками, покрышками сюда годами свозили практически все подряд, говорят местные.Валентина Седова, жительница п. Головино:- С 2014 года начали сюда свозить мусор, сначала понемножку, уже после 20 года, 22-й, 23-й здесь вообще уже гора была.Валерий Кочетков, житель п. Головино:- Машину вывезет, две привезет. 22-й и 23-й год не вывозилось вообще ни одной машины.Больше всего люди переживают за экологическую безопасность. Мусор находится в нескольких десятках метров от водонапорной башни. Одни винят в мусорном коллапсе местные власти, другие - самих жителей поселка.Елена Швецова, жительница п. Головино:- Где контейнерные площадки? Там висит объявление, что крупногабаритный мусор нельзя ложить, жители все равно несут, куда-то его надо девать, раньше была в лесу стихийная свалка и туда все свозили, там запретили, но а куда-то надо все девать.По закону выбросить старый диван или газовую плиту на мусорную площадку нельзя, но если это происходит, регоператор обязан вывозить крупногабаритный мусор раз в неделю. За это время количество отходов может увеличиться. Чтобы хоть как-то очистить поселок от мусорных барханов, местный глава Валентин Кутковский и принял решение организовать так называемый перегрузочный склад. Отсюда мусор регулярно отправляется на Марьинский полигон.Валентин Кутковский, глава администрации Головинского сельского поселения:- Вал мусора в 5 раз больше, чем положено. Везут все, строительный мусор, доски, все везут, что можно. Площадка огорожена, сюда привозился этот мусор, в том числе предприятия некоторые позволяли себе вывозить.Сотрудники регоператора - компании "Биотехнологии", в чью зону ответственности входит поселок Головино, ежедневно вывозят тонны мусора с контейнерных площадок. К перегрузочному складу они не имеют никакого отношения, говорит генеральный директор компании Альберт Скворцов. Однако в действиях местного главы он не усматривает злого умыла и заявляет, что подобная практика вполне применима, если не идет в разрез с экологическим законодательством.Альберт Скворцов, генеральный директор ООО "Биотехнологии":- Баки регулярно убирают, а что касается крупногабаритных отходов их мы раз в неделю вывозим. А что касается остальных отходов, я видел там свалку разгребают, это, конечно, не относится к ТКО, то есть это не является отходами из жилищ, навалено там в том числе и шины. Это вне сферы деятельности регионального оператора. По законодательству, места временного складирования до определенного периода, в качестве перегрузки можно использовать, если у них там бетонированная площадка для того чтобы делать перегрузку и выводить на полигон.По словам Валентина Кутковского перегрузочный мусорный склад, в том числе из-за недовольства населения будет закрыт уже в самое ближайшее время. Злостных нарушителей муниципальных правил благоустройства теперь будут штрафовать. Причем легко отделаться не получится. Областные парламентарии в этом году значительно ужесточили ответственность за складирование остатков деревьев, старой мебели и другого крупногабаритного мусора.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"