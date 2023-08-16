Ковровский суд вынес приговор телефонному мошеннику, похитившему 90 тысяч рублей у местной...

Ковровский суд вынес приговор телефонному мошеннику, похитившему 90 тысяч рублей у местной жительницыУроженец Республики Кыргызстан признан виновным в покушении на мошенничество. А именно хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба другому лицу.Дело обстояло следующим образом: 5 марта 2023 года Койчуманов в интернете вступил в сговор с неустановленным лицом, цель которого была обманным способом выманить деньги у людей и использовать их в личных целях.6 марта 2023 года, представившись сотрудником правоохранительных органов, позвонил женщине и сообщил, что из-за ее внучки произошло ДТП и убедил ее отдать 170 000 рублей, с целью оказания помощи пострадавшим и избежания уголовной ответственности.После этого, Койчуманов приехал в квартиру к женщине. Она пояснила, что не передаст ему деньги, пока он не предоставит паспорт. После чего, преступник, не получив денежные средства, скрылся.6 марта 2023 года аналогичным образом неустановленное лицо убедило другую жительницу Коврова собрать уже имеющиеся у нее деньги. Койчуманов пришел в квартиру к женщине, где она передала ему денежные средства в сумме 90 000 рублей. После этого, согласно ранее достигнутой договоренности, уехал в город Шуя. Там он перевел 74 400 рублей на неустановленные банковские счета, оставив при этом 9 000 рублей себе.Подсудимый вину в совершенных преступлениях признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.Приговором суда Койчуманову окончательно определено наказание в виде штрафа в размере 240 000 рублей.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com