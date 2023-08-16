Ковровский суд вынес приговор телефонному мошеннику, похитившему 90 тысяч рублей у местной...
Ковровский суд вынес приговор телефонному мошеннику, похитившему 90 тысяч рублей у местной жительницы
Уроженец Республики Кыргызстан признан виновным в покушении на мошенничество. А именно хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба другому лицу.
Дело обстояло следующим образом: 5 марта 2023 года Койчуманов в интернете вступил в сговор с неустановленным лицом, цель которого была обманным способом выманить деньги у людей и использовать их в личных целях.
6 марта 2023 года, представившись сотрудником правоохранительных органов, позвонил женщине и сообщил, что из-за ее внучки произошло ДТП и убедил ее отдать 170 000 рублей, с целью оказания помощи пострадавшим и избежания уголовной ответственности.
После этого, Койчуманов приехал в квартиру к женщине. Она пояснила, что не передаст ему деньги, пока он не предоставит паспорт. После чего, преступник, не получив денежные средства, скрылся.
6 марта 2023 года аналогичным образом неустановленное лицо убедило другую жительницу Коврова собрать уже имеющиеся у нее деньги. Койчуманов пришел в квартиру к женщине, где она передала ему денежные средства в сумме 90 000 рублей. После этого, согласно ранее достигнутой договоренности, уехал в город Шуя. Там он перевел 74 400 рублей на неустановленные банковские счета, оставив при этом 9 000 рублей себе.
Подсудимый вину в совершенных преступлениях признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Приговором суда Койчуманову окончательно определено наказание в виде штрафа в размере 240 000 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото pxfuel.com