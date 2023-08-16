Стоматолог Алина Бабак рассказала, какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы не навредить здоровью.

Стоматолог Алина Бабак рассказала, какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы не навредить здоровью.Во время отпуска и летом люди часто позволяют себе то, что в течение года старались не делать. В первую очередь это касается еды. Например, те, кто практически не употребляли алкоголь весь год, во время отдыха может выпивать чуть ли не каждый день. А люди, придерживающиеся правильного питания, устраивают затяжной "читмилл". Как оказалось, есть "летние" продукты, которые могут навредить вашему рту.Одним из таких продуктов являются газированные напитки, причем не обязательно сладкие. Они влияют на эмаль и развитие кариеса в силу высокого содержания сахара и ортофосфорной кислоты.Чипсы и сухарики также попали в категорию нежелательных для рта продуктов. Хрустящие кусочки размокают и налипают на эмаль зубов и образуют на ней своего рода "одеяло", которое не всегда удается вычистить до конца. Вместе с газировкой такой союз особенно опасен.Также, отмечает Алина Бабак, пагубно на зубы влияют леденцы, ириски и "тянучки". Сахарные продукты, которые находятся в полости рта дольше 10 минут, отрицательно влияют на эмаль в следствие повышения кислотности. А вот ириски и прочие жевательные сладости могут стать "пломбовыдирателями".Как отмечает интернет-издание , полностью отказываться от сладкого врач также не призывает. Однако важно соблюдать меру и гигиену.