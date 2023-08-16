Внеочередное повышение ключевой ставки Центральным банком РФ стимулирует игроков рынка сбережений вновь увеличить доходность по вкладам для своих клиентов.

Внеочередное повышение ключевой ставки Центральным банком РФ стимулирует игроков рынка сбережений вновь увеличить доходность по вкладам для своих клиентов. Наиболее привлекательными будут условия на короткие сроки: в ближайшее время ставки по ним достигнут 11% годовых и более. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.Банк России на внеочередном заседании резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 пп. Решение регулятора является логичной реакцией на текущую ситуацию в экономике и позволит снизить влияние проинфляционных факторов.В ближайшее время основные игроки на рынке сберегательных продуктов примут однозначное решение – банки повысят ставки, причем весьма значительно. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по «коротким» продуктам – по вкладам на сроках до полугода они достигнут 11% годовых. Также возможно увеличение доходности по долгосрочным депозитам, что будет для клиентов хорошей возможностью зафиксировать высокую ставку на длительный срок.ВТБ одним из первых изменит ставки по своим сберегательным продуктам.