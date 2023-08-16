Мастера из 33 региона продолжают создавать Вышитую карту Владимирской области Мастера из районов...

Мастера из 33 региона продолжают создавать "Вышитую карту Владимирской области"Мастера из районов продолжают создавать "Вышитую карту Владимирской области". В конце недели ее презентуют на Всероссийском фестивале "Вышитая Россия" в Чебоксарах.Уже готовы Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Петушинский, Камешковский, Кольчугинский и Александровский районы. Каждый фрагмент, вдохновенный историей, архитектурой, традициями и ремеслами родного края, станет частью единого полотна.Всероссийский фестиваль, на котором его представят, начнётся уже в этот четверг и продлится до 21 августа. А в сентябре карту смогут увидеть и владимирцы - в Центре народного творчества.