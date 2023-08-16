Они спасают людей из огня, но иногда сами нуждаются в помощи. МЧС области провело конкурс среди огнеборцев по аварийной разведке и спасению пожарных. В нём приняли участие 6 команд. Каждой

Они спасают людей из огня, но иногда сами нуждаются в помощи. МЧС области провело конкурс среди огнеборцев по аварийной разведке и спасению пожарных. В нём приняли участие 6 команд. Каждой нужно было зайти в полностью задымлённое незнакомое помещение с нулевой видимостью, найти 2 коллег и вывести их на свежий воздух. Условия конкурса были максимально приближены