Жителя Коврова, работавшего менеджером на одном из городских предприятий, обвиняют в мошенничестве.

Жителя Коврова, работавшего менеджером на одном из городских предприятий, обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что 30-летний мужчина консультировал покупателей и оформлял заказы на товар. Если у клиентов возникали претензии, то молодой человек должен был улаживать конфликт и предлагать существенную скидку в виде промокода.Однако обвиняемый несколько месяцев использовал эти самые промокоды в собственных интересах. Отдельные товары предприятия он получал практически бесплатно. Кроме того, в некоторых случаях подозреваемый подправлял итоговую сумму заказа.Мужчина полностью признал вину и возместил нанесённый ущерб в размере более 32 тыс. рублей. Сегодня уголовное дело направлено в суд.