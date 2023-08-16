Уложили последние метры асфальтобетона. Автодор сообщает, как дела на строительстве моста через Оку на участке трассы М-12. Путепровод связывает Владимирскую и Нижегородскую области. Теперь

Уложили последние метры асфальтобетона. Автодор сообщает, как дела на строительстве моста через Оку на участке трассы М-12. Путепровод связывает Владимирскую и Нижегородскую области. Теперь до запуска движения строители будут завершать работы по регулированию натяжения вант и проводить испытания на прочность максимальными нагрузками. Длина моста 1,4 километра, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений – более 6,5