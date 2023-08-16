На федеральной трассе М-7 во Владимирской области массовое ДТП спровоцировало возгорание...

На федеральной трассе М-7 во Владимирской области массовое ДТП спровоцировало возгорание грузовика16 августа в 4 утра произошло крупное ДТП в Ковровском районе, на федеральной трассе М-7. Произошло столкновение 3-х транспортных средств, поясняют в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В результате ДТП произошло возгорание грузового автомобиля. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров.Всего к ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области