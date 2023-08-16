Народные приметы: 17 августа. Что категорически запрещено делать в праздник Авдотьи Малиновки,...

Народные приметы: 17 августа. Что категорически запрещено делать в праздник Авдотьи Малиновки, чтобы не потерять здоровье и благополучие17 августа 2023 года проходит народный праздник Авдотья Малиновка. Народный праздник носит название Авдотья Малиновка по той причине, что в церковном православном календаре проходит день памяти святой Евдокии. К названию праздника прибавилось слово Малиновка.Также праздник называют Огуречница и Сеногнойка. Речь идёт о собираемом урожае малины и огурцов, а также необходимости заготавливать сено, чтобы дожди и сырость его не испортили.В этот день принято отправляться за малиной. Из малины готовили блюда, а также заготовки на зиму.Занимались сбором огурцов. Считается, что после этой даты они расти уже не будут. Также собирали огуречную ботву, закладывали в компостную яму. Проходил сбор лука и чеснока.Что можно делать в день Авдотьи Малиновки?На праздник было принято собирать в лесу дикую малину, лакомиться сладкими ягодами и варить варенье.В этот день ходили друг к другу в гости, угощали пирогами и прочими сдобными изделиями. Дети с удовольствием ели ягоды и фрукты и прощались с летом.Собирали зверобой, засушивали, развешивали по дому как оберег от нечистой силы и плохих людей.Что нельзя делать в день Авдотьи Малиновки?Запрещено давать в долг – по примете, денег потом вовсе не станет. Придется самому просить у кого-то взаймы.Нельзя отдавать или продавать комнатные цветы из своего дома — вместе с растениями из дома можно отдать любовь и семейное счастье.Нельзя спорить, ругаться и перечить пожилым людям. Если скандалить со стариками на Авдотью Малиновку, в старости к человеку не будет уважения.Народные приметы на 17 августа 2023 годаКакая погода в этот день, таким окажется и ноябрь.Овцы и козы поворачиваются к ветру задом — к ненастью.Скотина к воздуху принюхивается — перед дождём.Ястреб-тетеревятник громко кричит — к солнечной погоде.Стрекозы летают плавно, не рывками, высоко, иногда надолго останавливаются на одном месте — к ясной погоде.Большая роса сегодня — к плохому урожаю льна.Фото pxfuel.com