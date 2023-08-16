Забота о внешнем виде и желание выглядеть моложе и привлекательнее – естественны для любого человека. Но что, если погоня за молодостью становится навязчивой идеей? Как отличить простое желание улучшить лицо или тело от расстройств психики?

Забота о внешнем виде и желание выглядеть моложе и привлекательнее – естественны для любого человека. Но что, если погоня за молодостью становится навязчивой идеей? Как отличить простое желание улучшить лицо или тело от расстройств психики?В современном мире шансы на успешную карьеру резко возрастают при стильном образе, природном обаянии и ухоженности человека. Человек, который уверен в себе, всегда притягивает к себе и интересен окружающим. А любые комплексы, напротив, могут негативно отразиться на любой сфере жизни. К счастью, эстетическая медицина может помочь обрести внутреннее спокойствие – главное, не гнаться за модными трендами, а найти лечащего врача, способного предложить лучшее решение, не нарушая природное обаяние. Опыт, квалификация, эстетический вкус и практические советы – определяющие факторы для пациента. Только прислушиваясь к лечащему врачу и работая с ним заодно, можно прийти к оптимальному и успешному итогу. Что получает пациент, обратившись в клинику пластической хирургии?В первую очередь, коррекцию внешних недостатков и дефектов. Но вместе с этим, врач улучшает здоровье. Если речь идет о ринопластике, то при помощи это популярной операции можно не только изменить форму носа, сузить спинку или устранить горбинку. Одновременно проведенная септопластика позволит наладить качественное здоровое дыхание. А если пациент обратился в клинику с целью моделирования фигуры, то излишки жировых отложений не только приведут тело к более красивым изгибам, но избавят человека от отечности, одышки и ряда других неприятных "побочных" моментов, которые бывают при лишнем весе;Пластика очень помогает тем, кто в силу разных жизненных обстоятельств получил травмы или уже родился с определенными дефектами. Некоторые люди, например, могут считать лопоухость своей изюминкой и совершенно не комплексовать по этому поводу, а для других – это серьезный стресс. Отопластика помогает устранить природный дефект. То же самое можно сказать о маленькой форме груди: если это причиняет дискомфорт и мешает девушке чувствовать себя женственнее, маммопластика эту уверенность подарит.Можно стать обладателем рельефного тела без изнурительных тренировок и диет. Липосакция и абдоминопластика – настоящее спасение как для мужчин, так и для женщин. Многие девушки вновь обретают уверенность в себе после родов, когда хирург помогает вернуть плоский животик и красивые очертания фигуры. А мужчины создают "кубики" пресса и рельефность, о которой мечтали. Кстати, именно операции для моделирования тела, по мнению специалистов, стимулирует многих к тому, чтобы поддерживать полученный эффект. Пациенты начинают придерживаться более правильного питания, режима, держат себя в тонусе. Все это еще больше помогает делать жизнь более качественной.В погоне за красотойХорошо, когда пациент понятно озвучивает запрос, ведет диалог с врачом и вместе с ним проделывает путь к результату. Нередко хирурги сталкиваются с завышенными требованиями, незрелостью, странными просьбами. Есть даже те, кто приходит на консультацию со списком недостатков – в этом случае речь идет о психических нарушениях, на которые пациенту надо обратить внимание. Среди самых распространенных причин нездорового желания улучшения внешности:1. Комплексы. Как правило, их очень много и пациент искренне считает, что только новая внешность сможет все исправить. Да, пластика работает с комплексами, но если речь идет об 1-2 операциях, а не многочисленных вмешательствах для получения идеального, по мнению пациента, образа.2. Желание выделяться, привлекать внимание. Публичные люди не зря периодически обращаются к пластическим хирургам. Любая операция – очередной повод повысить популярность, обратить на себя внимание.3. Страх старости. Антивозрастные процедуры, малоинвазивные методики и омолаживающие операции – это способ дольше быть в категории молодых и успешных, это энергия и счастье. Конечно, в этом нет ничего плохого. До тех пор, пока идея о вечной молодости не становится практической частью жизни. Есть люди, которым кажется, что только так можно заслужить признание и быть интересным.Комментарий Тиграна Алексаняна:"Часто приходится сталкиваться с людьми, которые придумывают себе идеалы красоты, ориентируются на навеянные кем-то модные тренды. Все это не имеет ничего общего с индивидуальностью и тем, что делает каждого из нас особенным и неповторимым. Любой врач будет стараться донести нужную информацию, рассказать о том, как может быть достигнут гармоничный результат. Но не всегда это получается. Психологическая незрелость, нежелание слушать опытного и квалифицированного специалиста, сводят разговор на нет. Понятно, что пациент не готов к самостоятельным шагам, не уверен в себе, всегда будет обвинять других в неудачах. Возможно в этом случае, нужно обратить внимание на свое восприятие и поработать с психологом".