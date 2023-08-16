От жителей Владимира поступил тревожный экологический сигнал. Что сливают в реку Лыбедь? Тревожный...

От жителей Владимира поступил тревожный экологический сигнал. Что сливают в реку Лыбедь?Тревожный экологический сигнал поступил от жителей областного центра. Несколько фото и видео появились во владимирских пабликах. Как пишут очевидцы, уровень воды поднялся на полметра и река стала источать резкий запах.- Запах вообще невозможный. Прямо видно вон, типа туалетной бумаги плывет, какашки, вон рыжие точки.Вести выехали на место происшествия. В районе слияния реки Лыбедь и Клязьмы в черте Владимира, действительно, нечем дышать. А по реке плывут фекалии и мусор. Примерно такую же картину наши корреспонденты увидели в районе Стрелецкого мыса. Лужи с нечистотами, открытые канализационные люки. Природоохранная прокуратура уже в курсе, сейчас идет проверка.Исполняющий обязанности владимирского природоохранного прокурора, Сергей Коновалов:- Наш сотрудник с привлечением специалиста выехал на место. Признаки загрязнения подтвердились. Этому будет дана необходимая юридическая оценка.