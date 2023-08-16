Алла Пугачева прилетала не только ради похорон Валентина Юдашкина, дала понять уехавшая из России знаменитость.

Алла Пугачева прилетала не только ради похорон Валентина Юдашкина, дала понять уехавшая из России знаменитость.В мае 2023 года Алла Пугачева, обосновавшаяся на чужбине, на несколько дней прилетала в Москву, чтобы проститься с ушедшим на тот свет модельером Валентином Юдашкиным, с которым дружила много лет. Бывшая российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* оценила поступок артистки.Некогда популярная в РФ шоувумен считает, что для Пугачевой нет никакой разницы на то, как люди относятся друг к другу, поэтому она прилетела на похороны. Дескать, Алла Борисовна всегда отличалась принципиальностью. Однако Лазарева* считает, что певица прибыла в Россию не только ради церемонии прощания с Юдашкиным.По словам Татьяны, Аллы Борисовна вернулась, чтобы всех помирить, но "переоценила свои силы". То есть такова была истинная цель визита Пугачевой в Россию весной.Также Татьяна Лазарева* отметила: российский шоу-бизнес никогда не интересовался политикой. А Алла Пугачева якобы ни на кого зла держит и не выступает за отмену тех, кто не разделяет ее точку зрения по популярным нынче темам.* Татьяна Лазарева по решению Минюста РФ внесена в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22.07.2022.