Большинство случаев приходится на региональный центр

Число пешеходов, попавших в ДТП, во Владимирской области за год выросло на 14%. Об этом сообщают со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.Так, число пострадавших выросло со 162 до 193 владимирцев, число погибших не изменилось — 19 человек.Больше всего случаев приходится, конечно, на региональный центр — более трети от всего количества раненых.Отмечается, что сильнее всего выросло число пешеходов, сбитых на «зебрах» - с 59 до 86, почти в 1,5 раза.Напомним, за неделю 13 детей на дорогах Владимирской области.