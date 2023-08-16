Реконструкция дома-музея Зворыкина в Муроме близится к завершающей стадии. С переменным успехом...

Реконструкция дома-музея Зворыкина в Муроме близится к завершающей стадии.С переменным успехом работы идут с 2010 года. В чем сложность проекта ? Расскажет Анастасия Сахарова.Линза устроенная как глаз человека. Телевизионная трубка - иконоскоп, изобретение Владимира Зворыкина. Оно передавало свет на экран и стало первым транслятором телевизионного изображения.Елена Субботина, главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея:- Когда дом Зворыкиных будет приведен в порядок и экспозиции будут сформированы, он займет одно из самых важных достойных мест.Семейный дом Зворыкиных стоит в самом центре Мурома. И этой реставрации в музее ждали с 2010 года. Загвоздка, к слову, вовсе не в финансировании, рассказывает директор музея Анна Горская. Ежегодно на усадьбу выделяется по 55 миллионов рублей. Дело в нюансах проекта. Усадьба стоит на вершине холма в окружении оврагов. Их нужно укреплять, чтобы несущие конструкции не "поползли".Анна Горская, директор Муромского историко-художественного музея:- Даже сейчас мы видим, что есть трещина по фасаду. Вскоре будет заключен еще один контракт на укрепление стен, замену деревянных сгнивших перемычек, замена кирпичной кладки стен. Нам, музейщикам, тоже очень хочется, чтобы все, наконец, свершилось. И мы могли бы показать наши замечательные экспозиции.Сейчас главная задача реставраторов: сохранить, что осталось. В гостиной Зворыкиных - образец изразцовой печи, на стенах и потолке - узорчатая роспись - пример, как украшали свои дома горожане 19-20 веков. Бережно хранятся и личные вещи Владимира Козьмича. Кстати, в научном мире его называли "Доктор Зворыкин". Именно так подписана Золотая тарелка американской академии достижений, которую автор технического прорыва получил в 67-м.Елена Субботина, главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея:- В тот год, напомню, в 1967 году, он побывал еще раз в СССР , и ему удалось побывать в родном Муроме.Год этот - юбилейный. Ровно сто лет назад, в 1923-м, наш земляк, инженер Владимир Зворыкин подал заявку на патент на первое телевизионное устройство. И получил его лишь спустя 15 лет. Вот и семейный дом Зворыкиных уже 13 лет ждет возрождения... И картинка обязательно станет явью.Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир".