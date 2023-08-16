Туристка из России оплатила путевку в пятизвездочный отель в Турции. За отпуск девушка заплатила порядка 330 тысяч рублей. В номер она заселилась вместе со своей мамой-пенсионеркой. С виду ..

Туристка из России оплатила путевку в пятизвездочный отель в Турции. За отпуск девушка заплатила порядка 330 тысяч рублей. В номер она заселилась вместе со своей мамой-пенсионеркой. С виду номера выглядели очень презентабельно, но проблемы начались с наступлением ночи.В кровати оказались клопы, которые искусали туристку. В какой-то момент у нее даже начали опухать руки. Представители отеля отказались переселять девушку в другой номер, лишь заменили постельное белье. Как сообщает , представители туроператора и вовсе обвинили туристку в том, что это она и притащила заразу в гостиницу, а заодно пригрозили выселить и вызвать полицию.