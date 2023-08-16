Синоптики прогнозируют во Владимирской области жару при северном ветре. 17 августа (в четверг) во...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области жару при северном ветре.17 августа (в четверг) во Владимирской области ожидается до +28°C днём, преимущественно — солнечно. Осадков не предвидится.Прогнозируемый ветер — северный, до 2 метров в секунду.Атмосферное давление будет постепенно повышаться: от 752 до 756 мм.рт.ст.Ночью (с 17-го на 18-е августа) будет достаточно комфортно: +18°C. Магнитное поле — спокойное.Народный прогноз погоды на 17 августа:«Какая погода в этот день - таким окажется и ноябрь», «Ястреб-тетеревятник громко кричит - к солнечной погоде», «Если в этот день дождь - всю неделю будут идти ливни», «Стрекозы летают плавно, не рывками, высоко - к ясной погоде».Фото: pxfuel.com