По этому показателю столица занимает достойное место в России и мире.

По этому показателю столица занимает достойное место в России и мире.Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве выросла в разы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке."И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз", – подчеркнул градоначальник.Мэр уточнил, что за последние годы младенческая смертность в Москве снизилась почти в 2,5 раза. Город продолжает внедрять новый стандарт поликлиник.По словам Собянина, изначально программа реконструкции поликлиник включала 50 зданий медучреждений. В дальнейшем ее расширили в четыре раза – до 200.Проект завершится в сентябре-октябре текущего года."Вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам", – цитирует Собянина агентство городских новостей "Москва".Собянин ранее о начале второго этапа модернизации системы экстренной медицинской помощи. В 11 больницах реконструируют приемные отделения. На первом этапе построено шесть флагманских центров крупнейших стационаров Москвы.