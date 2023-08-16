Город помогает сменить профессию и начать собственное дело.

Город помогает сменить профессию и начать собственное дело.В Москве действуют специализированные проекты, которые помогают горожанам найти занятие по душе и развивать собственное дело. Об этом на своей странице "" написал мэр столицы Сергей Собянин.В пример градоначальник привел проект "Мама онлайн". В рамках программы проходят бесплатные занятия для женщин, которые хотят освоить цифровую специальность и открывать свой бизнес в онлайн-сфере."Участницы знакомятся с самыми разными профессиями: рекрутера, флориста, бухгалтера, дизайнера соцсетей, психолога и другими", – рассказал Собянин.На карьерный рост направлена работа комплекса "Техноград". Специалисты помогут освоить новую профессию, повысить квалификацию, получить консультацию по поиску работы.Москвичам предлагают более тысячи программ. Обучение проходит по трем направлениям – креатив, комфортный город и инновации.Собянин ранее четырех лет работы центра занятости "Моя карьера". Помощь в поиске работы и открытии собственного дела получили более 52 тысяч горожан.