Каждый второй житель столицы ведет активный образ жизни.
Каждый второй житель столицы ведет активный образ жизни.
Во всех районах Москвы создана необходимая инфраструктура для занятий спортом. Об этом на своей странице в социальной сети "" написал мэр Сергей Собянин.
"Обновляем уже работающие спортивные объекты и площадки, а также строим новые", – отметил градоначальник.
По его словам, в Москве действуют бесплатные секции по более чем 70 видам спорта. Записаться можно на портале mos.ru. В 2023 году для москвичей 14-17 лет стали доступны онлайн-занятия по киберспорту.
Каждый желающий может подготовиться и сдать нормы ГТО. Для этого необходимо обратиться в один из 13 центров тестирования.
В Москве успешно действует проект "Спортивные выходные". Жители столицы имеют возможность поучаствовать в тренировке на свежем воздухе в популярных местах.
Благодаря проекту "Мой спортивный район" можно посетить занятия с тренерами Москомспорта. Мероприятия проводятся круглый год.
Собянин 10 августа объявил о завершении строительства спортивного комплекса "Некрасовка". В центре бассейн на восемь дорожек, ледовую арену, залы для гимнастики, единоборств и хореографии, универсальный игровой зал и пространства для экстремальных видов спорта.
В сентябре ледового дворца в Ясеневе. В составе центра оборудовали соревновательную ледовая арена с трибунами на 500 мест, 10 хореографических залов, зал акробатики и два тренажерных зала.