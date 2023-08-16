Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на автозаправке в селе Черкутино Владимирской...

Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на автозаправке в селе Черкутино Владимирской области.Накануне вечером произошел серьезный пожар в селе Черкутино Собинского района. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области горела автозаправочная станция. Существовала угроза распространения огня.По прибытии пожарных подразделений наблюдался густой черный дым. Сгорело топливо на автозаправочной станции.Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров. Сгорело топливо на автозаправочной станции.Фото: МЧС России по Владимирской области