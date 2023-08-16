Татьяна Брагина и Михаил Фаустов рассказали об открытии книжного фестиваля Китоврас Читают все!...

Татьяна Брагина и Михаил Фаустов рассказали об открытии книжного фестиваля "Китоврас"Читают все! Областная столица готовится встретить книжный фестиваль "Китоврас". Уже третий по счёту. Какова главная идея фестиваля "Владимира читающего"? Почему "Китоврас"- для всей семьи? О фестивале, который открывается уже 18 августа, "Вестям" рассказали Татьяна Брагина, директор владимирской областной научной библиотеки и Михаил Фаустов, программный директор "Китовраса". С ними беседовала Мария Платанюк.