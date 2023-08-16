В Коврове предприниматель отапливал автосервис при помощи газовой сети без разрешения и...

В Коврове предприниматель отапливал автосервис при помощи газовой сети без разрешения и лицензии.И это, возможно, могло привести к трагедии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, индивидуальный предприниматель занимался ремонтом автомобилей в автосервисе, расположенном на улице Еловой.Во время проверки выяснилось, что мужчина для отопления и горячего водоснабжения помещений использует сеть газопотребления, которая является «опасным производственным объектом»:«Эксплуатация указанной сети осуществляется в отсутствии лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, без регистрации в государственном реестре...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры.«Облегчив» себе жизнь, предприниматель зарегистрировал сеть газопотребления за физическим лицом.По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о запрете использования и эксплуатации опасного производственного объекта до оформления документации.Как итог: требования прокурора судом удовлетворены, эксплуатация опасного объекта приостановлена.«Собственником принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений...» - информирует пресс-служба региональной прокуратуры.Фото-иллюстрация: pxfuel.com