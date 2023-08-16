В Коврове суд будет рассматривать уголовное дело местного жителя, который по «промокодам» обокрал...

В Коврове суд будет рассматривать уголовное дело местного жителя, который по «промокодам» обокрал предприятие.Любопытную историю рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Коврова.Мужчине предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Установлено, что обвиняемый трудился в должности менеджера по работе с клиентами на одном из городских предприятий.В его обязанности входило консультирование по каталогу, оформление заказов по замене товара и проверка взаиморасчетов с клиентами.Как оказалось, при урегулировании конфликтов по претензиям со стороны покупателей, менеджер должен был предлагать клиенту большую скидку в виде специального «промокода». Решив «схитрить», мужчина в течение нескольких месяцев необоснованно применял их, приобретая товары для себя. В некоторых случаях, как уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, продукция предприятия доставалась мужчине почти даром: «… до 1 рубля».Были установлены и факты, когда обвиняемый редактировал итоговую сумму заказа, занижая ее до минимума."Схему" выявила служба безопасности предприятия. И директор обратился в полицию.Свою вину житель Коврова признал полностью, а причиненный материальный ущерб (32 000 рублей) возместил предприятию в ходе следствия. Но, тем не менее, уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com