Ранним утром 16 августа в Ковровском районе в результате ДТП вспыхнул грузовик.

Ранним утром 16 августа в Ковровском районе в результате ДТП вспыхнул грузовик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о происшествии спасатели получили в 4.45 и немедленно выехали на место. Также прибыли сотрудники ГИБДД и специалисты скорой медицинской помощи.Было установлено, что на 260 километре федеральной трассы М-7 столкнулись три машины. В грузовом транспортном средстве начался пожар, автомобиль полностью сгорел.Последствия ДТП устраняли 12 человек и 4 единицы техники.