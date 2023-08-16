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<a href="https://33live.ru/novosti/16-08-2023-v-moskve-betonomeshalka-stolknulas-s-tremya-mashinami.html" target="_blank">В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами</a> - В Москве произошло ДТП. Уточняется, что водитель бетономешалки совершил наезд на такси. В результате произошло столкновение с еще двумя автомобилями, передает URA.ru. Обстоятельства ..