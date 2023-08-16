В трёх километрах от села Борисоглеб Муромского района местные жители нашли свалку детских вещей.

В трёх километрах от села Борисоглеб Муромского района местные жители нашли свалку детских вещей. Об этом в соцсетях сообщили активисты «Народного фронта».Игрушки, детская одежда, подгузники, пелёнки и прочие предметы лежали в лесу недалеко от федеральной трассы М-7. Часть вещей была в упаковке.Активисты предположили, что некие общественники собрали помощь для переселенцев с новых территорий, но по неясной причине выбросили.«Мы берем ситуацию с кладбищем детских вещей на контроль. Будем разбираться и обращаться в надлежащие органы», - написали представители «Народного фронта».