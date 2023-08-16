Региональный Роспотребнадзор рассказал о проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Число школьников области, которые сядут за парту – 151 644 человека. Из них 63

Региональный Роспотребнадзор рассказал о проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Число школьников области, которые сядут за парту – 151 644 человека. Из них 63 668 – ученики начальных классов. Избавиться от обучения во вторую смену пока так и не удалось. В таком графике будут работать 66 школ области. При этом, по санитарным правилам,