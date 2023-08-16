В Гороховецком районе в нормативное состояние привели почти пять километров дорог в сельских поселениях

В Гороховецком районе в нормативное состояние привели почти пять километров дорог в сельских поселениях. Отремонтировали 11 участков в поселках Пролетарский, Чулково, Галицы, а также в деревнях Великово, Манылово и Быкасово.«В последние три года дорогам: их ремонту, строительству новых уделяется большое внимание. А значит, и гарантировано финансирование работ. Главное же в этом деле — безопасность и удобство для людей», — отметил на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.