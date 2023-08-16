Автозаправочная станция сельхозпредприятия “Черкутино” загорелась вечером 15 августа. Когда пожарные прибыли на место, от баков с топливом горел густой черный дым. Огонь мог

Автозаправочная станция сельхозпредприятия “Черкутино” загорелась вечером 15 августа. Когда пожарные прибыли на место, от баков с топливом горел густой черный дым. Огонь мог распространиться дальше. К счастью, спасатели успели потушить пожар на площади 70 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, сгорело топливо заправочной станции. Погибших и пострадавших нет – доложили в тревожном ведомстве. Причину пожара