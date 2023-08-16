ДТП произошло возле поворота на Судогду. 56-летняя женщина за рулем Лады Весты не уступила дорогу на перекрестке и столкнулась с автомобилем Лада Приора. По данным ГИБДД, авария случилась 16

ДТП произошло возле поворота на Судогду. 56-летняя женщина за рулем Лады Весты не уступила дорогу на перекрестке и столкнулась с автомобилем Лада Приора. По данным ГИБДД, авария случилась 16 августа около часа дня на 34-ом километре дороги Владимир-Муром-Арзамас. Водитель Лады Весты при проезде перекрестка неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу автомобилю Лада