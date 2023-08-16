В Турции столбики термометров поднялись до +49,5.

Столбики термометров в Турции обновили исторический максимум по самой жаркой погоде, достигнув отметки в почти 50 градусов. Об этом в социальной сети Х написал глава Министерства по делам окружающей среды и градостроительства Мехмет Озхасеки.Согласно данным Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градуса в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир, - написал Озхасеки в своем посте.Предыдущий рекорд с отметкой в 49,1 градуса принадлежал провинции Ширнак на юго-востоке страны. Его зафиксировали в 2021 году.