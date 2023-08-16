Сегодняшнее утро у семьи из Вязников началось с пожара. Около 8:30 в МЧС поступил тревожный звонок. Загорелась квартира в доме №12 микрорайона Дечинский. Когда пожарные прибыли на место, из

Сегодняшнее утро у семьи из Вязников началось с пожара. Около 8:30 в МЧС поступил тревожный звонок. Загорелась квартира в доме №12 микрорайона Дечинский. Когда пожарные прибыли на место, из окна пятого этажа валил дым. В квартире находились люди. Сотрудники МЧС спасли с места пожара пять человек, в том числе одного ребенка. Еще пять жителей соседних