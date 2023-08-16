В Вязниках из пылающей квартиры сотрудники МЧС спасли 5 человек, в том числе ребенка Утром 16...

В Вязниках из пылающей квартиры сотрудники МЧС спасли 5 человек, в том числе ребенкаУтром 16 августа произошел пожар в жилом доме (по адресу: микрорайон Деченский, город Вязники), сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.По прибытии пожарных было установлено, что открытым огнём горит комната на 5-ом этаже жилого дома. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.Сотрудники МЧС установили автолестницу и проникли в комнату, где происходил пожар. В ней они обнаружили 5 человек, в том числе ребёнка. При помощи спасательных устройств люди были выведены из горящего помещения. Таким образом, сотрудники МЧС спасли их жизни.Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. Пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области