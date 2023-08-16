Трасса М-12 добавила аварийности в области, пьяных водителей стало меньше, сбитых пешеходов – больше, а самокатчики и велосипедисты особо никому не мешают – в ГИБДД подвели итоги работы за

Трасса М-12 добавила аварийности в области, пьяных водителей стало меньше, сбитых пешеходов – больше, а самокатчики и велосипедисты особо никому не мешают – в ГИБДД подвели итоги работы за последние 7 месяцев. Артур Амосов, начальник УГИБДД области М-12 добавила нам тяжелых ДТП, за 7 месяцев у нас 9 человек погибло в пределах вот этих участков.