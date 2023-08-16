Правоохранители арестовали 48-летнего ранее судимого жителя Владимира.

Правоохранители арестовали 48-летнего ранее судимого жителя Владимира. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.Следствие полагает, что подозреваемый был в гостях у знакомой в Суздальском районе. Они выпивали, а после пришёл муж. Владимирец и хозяин дома поссорились, и обвиняемый достал нож, которым несколько раз ударил оппонента. От полученных ран потерпевший умер на месте.Подозреваемого задержали во Владимире. Во время обыска у него нашли предполагаемое орудие убийства. Расследование продолжается.