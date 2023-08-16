Владимирские охотники наткнулись на следы медведя. Косолапый натоптал в Суздальском районе....

Владимирские охотники наткнулись на следы медведя.Косолапый "натоптал" в Суздальском районе. Видео опубликовала на своей странице Вконтакте областная госохотинспекция.- Вон трава примята. Пошел в болото.Бурый медведь занесен в Красную книгу Владимирской области, примерно с конца 70-ых годов он у нас постоянно не обитает, но регулярно заходит - из Рязанской области (в меленковские охотугодья) и вот как этот - со стороны Ивановского региона.В прошлом году один из таких "прохожих" попал в видеоловушку в Клязьминско-Лухском заказнике. Идя лесом, медведи, впрочем, могут делать длительные остановки на территории Владимирской области и даже впадать здесь в спячку, но в максимально безлюдных, дремучих уголках заказников.