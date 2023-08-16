Недоношенная девочка поступила в ОДКБ из Нижегородской области. У ребенка диагноз – ретинопатия 3 степени. Болезнь могла полностью лишить малышку зрения. Ретинопатия развивается

Недоношенная девочка поступила в ОДКБ из Нижегородской области. У ребенка диагноз – ретинопатия 3 степени. Болезнь могла полностью лишить малышку зрения. Ретинопатия развивается примерно у 35% недоношенных детей. Если малыш рождается с весом менее одного килограмма, заболевание возникает в 90% случаев. При ретинопатии сетчатка глаза отслаивается. Это грозит полной и необратимой потерей зрения. Владимирские врачи