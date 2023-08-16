Владимирский приют Дорога добра ищет новых хозяев для ласковой Симы И в завершении выпуска...

Владимирский приют "Дорога добра" ищет новых хозяев для ласковой СимыИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые остались одиноки, живут в приютах и ждут своего человека.- Куда пошла? Кто золотушка такая? Кто золотушка?Телефон: 8-(902)-882-63-03Сима из Ставрополя. Сейчас живет под Владимиром. Ей около 2 с половиной лет, размер - квартирный (32 сантиметра в холке). Ласковая, всегда на позитиве, рассказывают волонтёры. С самого начала научилась проситься гулять. Обработана, привита, имеет паспорт.Информация по телефону и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.