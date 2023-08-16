Во Владимире администрация Фрунзенского района разыскивает владельцев самовольных гаражей. На...

Во Владимире администрация Фрунзенского района разыскивает владельцев самовольных гаражей.На официальном сайте администрации Владимира была опубликована информация - предупреждение о демонтаже самовольных гаражей.Официальная дата сноса — 15 сентября 2023 года.Речь идёт про гаражи, которые были незаконно установлены в районе улицы Добросельской, дома № 215.Напомним, в соответствии с «Положением о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков на территории муниципального образования город Владимир», утвержденного Решением Совета народных депутатов города Владимира от 28 мая 2013 № 88, будет производится демонтаж и вывоз подобных «сооружений».Администрация Фрунзенского района обращается к владельцам:«Просим Вас в срочном порядке обратиться в администрацию Фрунзенского района города Владимира по адресу: улица Добросельская, дом 175, кабинет 24 с понедельника по пятницу (с 9:00 до 17:00). Телефон: 41-47-85»Кстати, фотографий всех гаражей, которые будут ликвидированы 15 сентября 2023 года, размещены на официальном сайте администрации Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/