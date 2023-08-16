Во Владимире двое нетрезвых водителей лишились прав и своих автомобилей. Ленинским районным судом...

Во Владимире двое нетрезвых водителей лишились прав и своих автомобилей.Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, привлечённым к административной ответственности за аналогичное нарушение.Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности, но не сделал для себя никаких выводов. Через два месяца вновь сел за руль в нетрезвом виде и у дома 131 по улице Ноябрьская в микрорайоне Юрьевец совершил столкновение с автомобилем «Ниссан».Сотрудниками ДПС осужденному было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения в специальном медицинском учреждении, от чего он отказался, поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Исходя из выше сказанного, виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов и лишением прав на 2 года 9 месяцев.Принадлежащий осужденному автомобиль «CHERY S 21 QQ6» конфискован в доход государства.Еще один приговор вынесен Фрунзенским районным судом в отношении нетрезвого водителя. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, с лишением прав на срок 2 года. Автомобиль «ВАЗ-21310» также конфискован в доход государства.Фото pxfuel.com