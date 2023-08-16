Во Владимире мошеннической атаке подверглись педагоги и врачи За неделю на территории Владимирской...

Во Владимире мошеннической атаке подверглись педагоги и врачиЗа неделю на территории Владимирской области совершено 56 преступлений с использованием IT-технологий. Обманным путем мошенники завладели суммой в 10,5 миллионов рублей.Какие новые "схемы" появились у аферистов?На прошлой неделе во Владимире мошеннической атаке подверглись педагоги и врачи. Они в одном из мессенджеров получили письма якобы от своих руководителей. В сообщениях было сказано, что с ними для решения некоторых вопросов в ближайшее время по телефону свяжется куратор из профильного Министерства или сотрудник правоохранительных органов, на вопросы которого необходимо будет ответить. Разговоры с псевдопредставителями различных «структур» сводились к одному. Все люди беспрекословно выполняли диктуемые аферистами инструкции и переводили на неизвестные счета крупные суммы денег, рассказали в пресс-службеУМВД по Владимирской области.В Управление МВД России по городу Владимиру обратились трое потерпевших, двое из которых - педагоги и одна женщина - врач. Люди, оказавшиеся «заложниками» телефонных аферистов, лишились в общей сложности одного миллиона рублей.В полицию обратилась 53-летняя учительница одной из владимирских школ. Женщина рассказала, что в результате общения с неизвестными, она лишилась своих накоплений, в размере 260 тысяч рублей.Также обманули 61-летнюю женщину - заместителя директора одной из школ региональной столицы. Следуя указанию злоумышленников, потерпевшая оформила кредит и перевела мошенникам почти 800 000 рублей. На этом аферисты не остановились. Они настойчиво убеждали женщину в необходимости оформить еще один кредит на 700 000 рублей. Сделать ей это помешали бдительные менеджеры банка, в который она обратилась.Еще одна жертва атаки мошенников – 28-летняя девушка - врач одного из медицинских учреждений Владимира. В мессенджере ей поступило сообщение якобы от главного врача о том, что с ней свяжется следователь, так как в отношении нее и еще нескольких сотрудников медучреждения проводятся оперативные мероприятия. Лжесотрудники правоохранительных органов убедили ее оформить кредит на сумму более 800 000 рублей и приобрести смартфон для перевода денег на «сторонний счет». Уже на этапе перевода денег на указанный аферистами счет девушка поняла, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников и незамедлительно обратилась в полицию.По всем фактам следователями отдела возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления по статье "Мошенничество".Сотрудники полиции призывают жителей Владимирской области быть бдительными. Помните, что официальные организации не общаются с людьми через мессенджеры. А если вам говорят, что звонят от имени (по поручению) директора, куратора и т.д., попросите представиться и дать официальный номер телефона, на который вы сами сможете перезвонить, предварительно перепроверив информацию.Фото pxfuel.com