Молодого мужчину из Ивановской области будут судить за покушение на незаконное приобретение, сбыт и склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.

Молодого мужчину из Ивановской области будут судить за покушение на незаконное приобретение, сбыт и склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Следствие установило, что в мае 20-летний мужчина прибыл в региональный центр, приобрёл наркотики и предложил несовершеннолетним подругам попробовать запрещённые вещества. После употребления наркотиков одной из девушек стало плохо, и её пришлось доставить в больницу.В настоящий момент расследование уголовного дела в отношении подозреваемого завершено.